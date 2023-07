Opere sostenibili e transizione digitale Finanziati 9 interventi per 17,5 milioni

"L’Emilia-Romagna è identificata come locomotiva di questo Paese, e a renderla tale è stato senza dubbio un modello di sviluppo legato al ‘900. Oggi però serve un cambio di passo: gli investimenti sul digitale e sul contrasto al cambiamento climatico rappresentano la strada da percorrere, per poter garantire ai nostri figli e nipoti le stesse opportunità di cui ha goduto la mia generazione". Con queste parole il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ieri mattina in Sala del Tricolore ha spiegato qual è il focus di Atuss 2030 (Agenda di trasformazione urbana per lo sviluppo sostenibile). Un nuovo piano strategico con cui l’Emilia-Romagna ha deciso di sostenere i suoi Comuni nel finanziamento di opere pubbliche, perseguendo la missione del Patto per il lavoro e il clima e dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Nel caso di Reggio si tratta di nove interventi candidati e ammessi a un contributo totale di 17,5 milioni di euro, di cui 8,4 arrivano dalla Regione e il resto viene cofinanziato dall’Amministrazione locale. Atuss si inserisce in un progetto più ampio per la città e in modo coerente con altri piani già in essere, non ultimo il Piano urbanistico generale (Pug), così come con altre opere di rigenerazione urbana, molte delle quali già in fase avanzata o conclusiva, rese possibili da circa 500mila euro di fondi Pnrr. Nello specifico le risorse regionali andranno a concentrarsi sull’area Campovolo, per l’incremento delle aree verdi del Parco Urbano e per il primo stralcio del nuovo campo d’atletica (8,4 milioni); sempre in zona, toccheranno anche la cosiddetta ‘rambla’ di viale Ramazzini (6 milioni) per la creazione di un parco lineare, oltre al quartiere Santa Croce con i capannoni industriali di via Gioia da adibire a sede di associazioni socio-culturali (375mila euro). Altro capitolo ancora è quello del miglioramento di offerte e servizi dei Musei (Palazzo dei Musei, Museo del Tricolore, Galleria Parmeggiani, Museo della Ghiara, Mauriziano e Museo di storia della psichiatria) e dei Chiostri di San Pietro (rispettivamente, 500mila e 800mila euro). In quest’ultimo investimento, un’attenzione viene riservata a Laboratorio Aperto e ai servizi alla persona offerti dal Comune, perché vengano potenziati sotto il profilo della digitalizzazione. La stessa Reggia di Rivalta infine potrà godere di questo contributo economico, dal punto di vista anche della promozione turistico-culturale (500mila euro). "Grazie alle sinergie della Regione con i territori, il piano strategico Atuss amplia le risorse per investimenti che a Reggio hanno avuto al centro, negli anni più recenti, l’idea di una città più innovativa, inclusiva e sostenibile – ha detto il sindaco Luca Vecchi –. Questi nove progetti strategici, ora destinatari di nuove risorse, accompagneranno il processo di transizione ambientale e digitale".

Giulia Beneventi