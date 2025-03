"Opportunità e servizi come nelle grandi città"

Il progetto "100% Fibra Vera" è stato presentato ieri pomeriggio in un incontro convocato nella sala consiliare del municipio di Boretto. Presenti il sindaco Andrea Codelupi, l’assessore all’innovazione tecnologica Alessandro Castellani, insieme a Paola Martinez, responsabile affari istituzionali territoriali di Open Fiber, e a Giuseppe Bonnanno, field manager della stessa società che si sta occupando del progetto. "Riteniamo che questo progetto di copertura delle tratte ancora scoperte da fibra ottica – ha dichiarato il primo cittadino borettese – sia un tassello imprescindibile nel portare avanti la nostra volontà di un sempre maggiore abbattimento del gap di opportunità che naturalmente esiste tra paesi di provincia e le realtà abitative cittadine. La connettività in fibra ottica Ftth rappresenta un importante passo avanti nell’innovazione tecnologica del territorio, offrendo livelli nettamente superiori in termini di efficienza, velocità e stabilità del segnale. Un servizio di questo tipo è destinato ad aumentare notevolmente la qualità della vita di un paese di piccole dimensioni come il nostro, dove sono comunque attive molte persone che lavorano da remoto e necessitano di una connessione efficace. E i cantieri, inoltre, sono di minimo impatto sul territorio. Un percorso verso un futuro più digitale e sostenibile che ci rende orgogliosi".

Ha aggiunto Paola Martinez: "Uno degli obiettivi dell’azienda è quello di contribuire al progressivo spegnimento del rame in linea con gli obiettivi di connettività Gigabit fissati dall’Italia e dall’Unione Europea. Questo progetto che stiamo realizzando a Boretto ci permette infatti di perseguire le mission aziendali, velocizzando la transizione alla fibra ottica e annullando il digital divide. La rete Ftth è innovativa, ecologica e permette a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro posizione geografica, di avere le stesse opportunità di accesso a internet e ai servizi digitali di ultima generazione presenti nelle grandi città".

a. le.