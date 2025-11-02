Opposizione all’attacco sui mancati lavori: "Il sindaco non rispetta gli accordi presi"

Il gruppo consiliare "Impegno per Canossa" protesta per il mancato intervento di manutenzione al cimitero di Ciano, dove da tempo si verificano furti e situazioni di degrado. I consiglieri denunciano "la scarsa attenzione del sindaco Luca Bolondi nel rispettare gli impegni assunti in Consiglio comunale e nel garantire il decoro di un luogo così importante per la comunità". La questione riguarda i ripetuti episodi di furto di coperture in rame avvenuti dal 2023, "senza che siano seguiti interventi di ripristino o messa in sicurezza". Per questo motivo, durante il Consiglio comunale del 28 aprile 2025, era stata approvata all’unanimità la richiesta di procedere con lavori urgenti di manutenzione straordinaria del cimitero. "Impegno per Canossa" – formato da Alfredo Gennari, Ivan Fornaciari, Costanza Lucci e Andrea Palù – ricorda che in quella seduta il sindaco Bolondi aveva dichiarato: "Accettiamo la vostra richiesta, abbiamo già effettuato un sopralluogo e contiamo di affidare i lavori entro tre mesi". "Da allora – spiegano i consiglieri – sono trascorsi sei mesi senza alcun intervento. Ancora una volta le promesse restano disattese e il ruolo dei consiglieri, di maggioranza e opposizione, viene ignorato". Secondo il gruppo, la mancata manutenzione non solo aggrava il deterioramento delle strutture, ma rappresenta anche "una mancanza di rispetto verso un luogo sacro e verso le persone che vi riposano, simbolo della memoria collettiva del paese".

Francesca Chilloni