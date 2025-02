OR, attenta alle ambizioni del Futsal Cornedo. Serie B, il Bagnolo all’assalto della zona playoff

Insidiosa sfida casalinga per l’OR Reggio Emilia (39). Alle 17, all’Arena Sport, arriva un Futsal Cornedo (26) che occupa la terza piazza della classifica di Serie A2 ma è scivolata a -13 dalla vetta, occupata proprio dalla squadra cittadina. Va da sé che i vicentini hanno l’ultima occasione per provare a riaprire i loro giochi per la promozione, ma i padroni di casa – che recuperano Mazzariol dopo la squalifica, si presentano davanti al pubblico amico con un ruolino immacolato in casa e 5 vittorie in altrettanti match nel girone di ritorno.

In Serie B va all’assalto della zona playoff il Bagnolo calcio a 5 (24), che affronta alle 16 il Futsal Prato (26), quinto; gara esterna da non fallire per la Real Casalgrandese (21), che alle 15 fa visita al fanalino Sangiovannese (3) con l’intento di abbandonare la terzultima piazza di una graduatoria cortissima.

In Serie C1 va a caccia di riscatto Guastalla (20), che alle 14,30 gioca sul campo dell’Equipo Futsal Crevalcore (20); mezz’ora dopo il Futsal Shqiponja (25) gioca sul campo del Futsal Gatteo (25), quarto della graduatoria.

In Serie C2, infine, i Phoenix Cavriago (20) sono impegnati a Moglia col Bondanello (15) alle 14,30; riposano gli Original Celtic Bhoys (23).

Nella foto. Fation Halitjaha, pivot dell’OR