Or, gli schiacciasassi dell’under 19 vanno all’assalto della Coppa Italia

Comincia alle 19 all’Arena Sport la corsa dell’OR Reggio Emilia nella Coppa Italia Under 19. La squadra di Parutto ospita i felsinei del Bfc 1909, che attualmente occupano il quinto posto in campionato nel medesimo loro girone, e vuol far valere il pronostico favorevole: i padroni di casa, infatti, hanno vinto tutte e 12 le gare finora disputate, sbaragliando il parco delle rivali, con un attacco da oltre 7 reti a partita e la retroguardia meno battuta del torneo. Certo, in gara secca tutto è più complesso, ma Fabricio Vissoto e compagni hanno le carte in regola per accedere ai sedicesimi di finale.

Serie B femminile – Niente da fare per il Bagnolo calcio a 5 (1) nel testa-coda di Serie B femminile. In via Anna Frank è la capolista Mediterranea Cagliari ad imporsi 5-1, cogliendo ai danni del fanalino di coda del torneo l’11esimo successo in altrettanti match disputati. Faragò e compagne rimangono a -4 dall’Hurricane Futsal, loro riferimento per la lotta salvezza, e domenica prossima giocheranno sul campo dell’Athena Sassari, terza forza del girone.