OR, mancano due punti per blindare il 2° posto

L’Or Reggio (36) va a caccia del punto che le manca per chiudere definitivamente la pratica secondo posto. Alle 16, nella penultima giornata di Serie A2, la formazione granata ospita all’Arena Sport l’Atlante Grosseto e, con 3 lunghezze (e una partita in meno) rispetto a Bologna, attualmente terza, ha la piazza d’onore a portata di mano, particolare che garantirebbe un tabellone playoff più agevole. I toscani, ultimi, arrivano in città col coltello tra i denti, decisi a tutto pur di provare a conquistare punti preziosi in chiave salvezza.

Anche in Serie B siamo al penultimo atto e la corsa playoff è più che mai nel vivo: la Real Casalgrandese (30), 5ª, gioca alle 16 sul campo della Vigor Fucecchio (19), terzultima, e difende la propria posizione dagli attacchi delle rivali; tra queste c’è il Bagnolo (29), sesto a -1, che ha un ostacolo molto complesso da superare nel match casalingo contro il Futsal Prato (38), secondo della classe. In Serie C2, sempre alle 16, spazio alle semifinali: a Castelnovo Sotto il Futsal Shqiponja, dopo il secondo posto in regular season, ospita il Ponte Rodoni, giustiziere nel turno precedente del Guastalla.

Domani. Nella giornata domenicale ultima chiamata in B femminile per la già citata Bagnolo (2), che deve vincere lo scontro diretto esterno delle 16 sul campo delle venete del Futsal Hurricane (5), penultime in classifica; via ai playoff scudetto, sempre alle 16, in Under 19 maschile, dove l’OR Reggio Emilia, dopo aver vinto 20 gare su 20 in regular season, ospita nei 32esimi all’Arena Sport il Bologna.