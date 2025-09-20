La risposta che serviva

Valerio Baroncini
La risposta che serviva
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Imprenditore morto in moto Previsioni meteoCandidati impresentabiliBar CarlinoFestival FilosofiaSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaOR Reggio Emilia, test match con il Baraccaluga
20 set 2025
DAMIANO REVERBERI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. OR Reggio Emilia, test match con il Baraccaluga

OR Reggio Emilia, test match con il Baraccaluga

Esordio interno stagionale per l’OR Reggio Emilia, che alle 17 ospita i piacentini del Baraccaluga nel ritorno del primo turno...

Esordio interno stagionale per l’OR Reggio Emilia, che alle 17 ospita i piacentini del Baraccaluga nel ritorno del primo turno...

Esordio interno stagionale per l’OR Reggio Emilia, che alle 17 ospita i piacentini del Baraccaluga nel ritorno del primo turno...

Esordio interno stagionale per l’OR Reggio Emilia, che alle 17 ospita i piacentini del Baraccaluga nel ritorno del primo turno di Coppa della Divisione. Il 4-1 rimediato 7 giorni fa è rassicurante in ottica qualificazione: mister Margini, tuttavia, deve fare i conti con l’assenza dell’infortunato Fation Halitjaha e potrà schierare da regolamento della Coppa solo uno dei 3 non formati. Sempre alle 17 il Bagnolo calcio a 5 fa visita al Modena Cavezzo Futsal: i gialloneri hanno incantato nel primo tempo casalingo della scorsa settimana, conducendo 3-1, prima di arrendersi 5-4. Per provare a qualificarsi occorrerà fermare il bomber Dudu Costa.

In Serie C1, alle 15, via al campionato. Si comincia subito con un derby, quello del PalaKeope tra Real Casalgrandese e Original Celtic Bhoys, con i ceramici che sono scesi dalla B e gli ospiti reduci da 2 promozioni di fila. Il Guastalla, invece, ospita al PalaChiarelli il Molinella, mentre il Futsal Shqiponja comincia da Forlì. In C2, al PalaPietri, sfida tra la matricola Virtus Correggio e i Phoenix Cavriago; sempre alle 15, infine, il Futsal Santilio fa visita al Sant’Agata.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata