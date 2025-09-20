OR Reggio Emilia, test match con il Baraccaluga

Esordio interno stagionale per l’OR Reggio Emilia, che alle 17 ospita i piacentini del Baraccaluga nel ritorno del primo turno di Coppa della Divisione. Il 4-1 rimediato 7 giorni fa è rassicurante in ottica qualificazione: mister Margini, tuttavia, deve fare i conti con l’assenza dell’infortunato Fation Halitjaha e potrà schierare da regolamento della Coppa solo uno dei 3 non formati. Sempre alle 17 il Bagnolo calcio a 5 fa visita al Modena Cavezzo Futsal: i gialloneri hanno incantato nel primo tempo casalingo della scorsa settimana, conducendo 3-1, prima di arrendersi 5-4. Per provare a qualificarsi occorrerà fermare il bomber Dudu Costa.

In Serie C1, alle 15, via al campionato. Si comincia subito con un derby, quello del PalaKeope tra Real Casalgrandese e Original Celtic Bhoys, con i ceramici che sono scesi dalla B e gli ospiti reduci da 2 promozioni di fila. Il Guastalla, invece, ospita al PalaChiarelli il Molinella, mentre il Futsal Shqiponja comincia da Forlì. In C2, al PalaPietri, sfida tra la matricola Virtus Correggio e i Phoenix Cavriago; sempre alle 15, infine, il Futsal Santilio fa visita al Sant’Agata.