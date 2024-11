Or, si ferma a cinque la marcia di vittorie. A Cornedo è pareggio ma resta in vetta

Dopo cinque vittorie consecutive l’Or Reggio Emilia (16) impatta 2-2 a Cornedo (10) ma il bicchiere è mezzo pieno: i granata rimangono in vetta alla Serie A2 dopo il primo big match stagionale, sfiorando i 3 punti sul campo di una delle formazioni più accreditate per il salto di categoria. Sotto dopo poco più di 1’, la reazione degli ospiti (privi di capitan Edinho, infortunato, e ben sostituito dal baby Vissoto) è da applausi, visto che Homsi e Valtin Halitjaha (nella foto) ribaltano il punteggio. Nella ripresa, nell’unica disattenzione difensiva, Boschetto firma il 2-2 per i vicentini.

In Serie B secondo successo stagionale per la Real Casalgrandese (7), che regola 3-1 in casa il fanalino Sangiovannese (3) con gol di Marzano, Galletta e Cellurale; stop esterno per il Bagnolo calcio a 5 (8), che cade 7-3 sul campo del Futsal Prato (10).

In Serie C1 stop esterno per il Futsal Guastalla (12), che torna a mani vuote da Bondeno, dove a far festa sono i padroni di casa del Ponte Rodoni (13) col punteggio di 2-0; il Futsal Shqiponja (12) passa in rimonta sul campo del Futsal Sassuolo (3), imponendosi 4-3 con tripletta di Kabashi.

In Serie C2 il derby è appannaggio dei Phoenix Cavriago (13), che centrano il terzo hurrà interno consecutivo superando 4-3 gli Original Celtic Bhoys (11) con doppietta di Chianese e rimanendo così soli al posto d’onore della graduatoria, distanti 5 lunghezze dalla capolista Montale.