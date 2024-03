OR, trasferta insidiosa. Pesaro deve salvarsi

Trasferta pesarese da non sottovalutare per l’OR Reggio Emilia (32), impegnata alle 16 sul campo del Buldog Lucrezia (16) nella sesta giornata di ritorno di Serie A2.

Dopo aver consolidato la seconda piazza, detenuta con quattro lunghezze sulla Dozzese, grazie al pokerissimo casalingo sul BFC 1909, i granata affrontano un avversario che, dopo una prima parte di stagione negativa, ha cambiato passo e arriva alla gara odierna con sette punti nelle ultime quattro gare, tanto da aver riaperto i giochi per la retrocessione che sembravano chiusi.

In Serie B il Bagnolo (26) gioca alle 17 in Liguria contro il Levante (15), penultimo in classifica, provando a blindare la quarta piazza, anche perché la lotta in zona playoff è molto accesa; tra le rivali per entrare nelle top 5 del torneo c’è la Real Casalgrandese (24), che punta al bottino pieno nella sfida casalinga delle 15 con l’Arpi Nova (22).

In Serie C2 il Futsal Shqiponja (34) difende la seconda piazza a Castelnovo Sotto nel match delle 15 contro il Ludovico Ferrara (16); ad insediarlo è il Futsal Guastalla (33), che alla stessa ora fa visita a L’Eclisse (8).

Domani. Trasferta domenicale sarda per il già citato Bagnolo (1) in Serie B femminile: alle 13, infatti, è in programma la gara di Cagliari con la Jasnagora (25), quarta della classe.

Un ostacolo decisamente improbo per il fanalino di coda del torneo, che va tuttavia a caccia di qualche lampo in una stagione finora estremamente complicata per provare a rilanciare le proprie chances in chiave salvezza. Sempre domani, nell’Under 19 nazionale maschile, l’imbattuta OR Reggio Emilia (51) gioca alle 16 all’Arena Sport con Russi (27); alle 11, invece, sono in programma Real Casalgrandese (11)-Balca Poggese (24) e Bagnolo (2)-Modena Cavezzo (35).