OR vuole la finalissima. L’ostacolo si chiama Bfc

OR Reggio Emilia a caccia di un posto nella finale promozione. Dopo aver perso di misura la semifinale d’andata (6-5) i granata si preparano alla sfida casalinga di domani contro il Bologna Futsal 1909 (ore 16, Arena Sport), che vale l’accesso alla gara che vale la Serie A2 Elite contro una tra Milano e Olympia Rovereto: "Il match d’andata contro il BFC 1909 non ha deluso chi era presente ad Imola - spiega capitan Edinho (foto), uno dei giocatori di maggior esperienza del club cittadino - visto che ha potuto assistere ad una gara equilibrata. Da parte nostra potevamo gestire meglio qualche situazione, ma questo credo valga anche per i nostri avversari".

Ora il giocatore brasiliano è concentrato sul presente e sul return match, con la speranza di rimontare il passivo: "Abbiamo chances di passare, dipende chiaramente da come affronteremo ogni singolo episodio. Di certo dobbiamo migliorare l’approccio difensivo, abbiamo subito reti che non ci possiamo permettere". Sulle caratteristiche dei rivali da limitare maggiormente per centrare il passaggio del turno, Edinho non ha dubbi: "Dovremo cercare di limitare per quanto possibile le transizioni, dal momento che troveremo di fronte una squadra come il BFC 1909 brava a ripartire".