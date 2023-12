"Ora cambi la cultura giudiziaria"

"Una condanna che arriva all’esito di una complessa e faticosa istruttoria dibattimentale in cui Differenza Donna si è costituita parte civile e nella quale l’associazione, rappresentata dalle avvocate Maria Teresa Manente e Rossella Benedetti, ha voluto anche rendere testimonianza, con la presidente Elisa Ercoli, su come l’uccisione della giovanissima Saman sia stato l’estremo atto di punizione per la sua ribellione a un sistema familiare che pretendeva la sua subalternità alle regole maschili. Saman voleva vivere libera di autodeterminarsi e realizzare i suoi desideri e i suoi progetti. Voleva studiare, lavorare, scegliere chi amare". Così Differenza Donna. "La voglia di libertà e rivendicazione dei suoi diritti fondamentali – così Manente – hanno destabilizzato quel sistema patriarcale che non ha confini geografici e che ha segnato la condanna a morte di Saman per mano della famiglia ferita nell’onore. Una sentenza che si auspica contribuisca a modificare una cultura giudiziaria che troppo spesso minimizza la violenza maschile contro le donne fino a giustificare finanche i femminicidi".