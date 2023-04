Ora è legge: il Carnevale di Castelnovo Sotto è storico

Risultano essere quindici i carnevali storici ammessi all’albo regionale istituito da una legge dello scorso anno. Da tempo si parla di questa iniziativa, caldeggiata da anni pure dallo storico carnevale di Castelnovo Sotto, vera e propria capitale della maschera. La Regione ha accolto le domande arrivate dalle manifestazioni di rilevante valore storico e culturale, svolte in Emilia Romagna e almeno venti edizioni nei trent’anni precedenti l’approvazione della legge. E tra i quindici carnevali ammessi figura anche quello del Castlein di Castelnovo Sotto, che proprio alcuni giorni fa ha ospitato un importante raduno dei carnevali d’Italia. Castelnovo Sotto, il cui carnevale risale al 1886, è in buona compagnia con gli eventi allegorici di Casola Valsenio, il Carnevale di Cento, Civitella di Romagna, Conselice, Cotignola, Fiorenzuola, Forlimpopoli, Gambettola, Imola, Pianoro, Pieve di Cento, San Cesario sul Panaro, San Giovanni in Persiceto e San Pietro in Casale. La legge sui carnevali storici vuole valorizzare la partecipazione delle comunità locali, ma anche le attività di studio, ricerca, allestimento e gestione di luoghi per la documentazione aperti al pubblico, considerando che queste manifestazioni non sono soltanto una tradizione culturale, ma contribuiscono a dare vita a un’industria culturale e creativa e all’educazione dei bambini alle tecniche artigianali.

a.le.