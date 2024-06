"Ora farò il sindaco a casa mia. Grassi in giunta? Dipende da lui"

Per diverso tempo sindaco di Baiso, ora Fabrizio Corti lo diventa di Viano, il paese in cui abita. Non a caso nel commentare la sua vittoria di misura (appena 70 voti in più dell’avversario, Nello Borghi, alfiere di Progetto Civico) alla guida della lista Viviamo Viano, afferma: "Dopo aver fatto il sindaco a Baiso, da ospite, ora sarò sindaco a casa mia. E questa vittoria mi dà grande soddisfazione e mi inorgoglisce".

Indubbio, nel successo di Corti, il peso dell’appoggio del notissimo imprenditore, e datore di lavoro dello stesso neosindaco, Enrico Grassi: patron dell’Electric 80 e della squadra Valorugby di Reggio, candidato consigliere nella lista vincente.

"Avere un cavaliere del lavoro e imprenditore di grande successo insieme a noi ci ha indubbiamente aiutato. Ora, nel governare il paese, la sua presenza sarà fondamentale, in virtù in particolare dei suoi tanti contatti e delle sue relazioni. Ci aiuterà a essere protagonisti nel territorio".

Quello di Borghi, come scriviamo poco sopra, è stata una vittoria rimasta in bilico sino all’ultimo ma che, alla fine è stata suo appannaggio, con il 52,11% dei consensi, pari a 951 voti. In questa chiave il successivo pensiero del nuovo primo cittadino vianese è tutto per i suoi compaesani: "Li voglio ringraziare di vero cuore, hanno creduto nel nostro progetto e ci hanno aiutato a realizzare il nostro sogno. Abbiamo lavorato tanto per dare l’idea della comunità che vogliamo costruire e siamo pronti a dare concretezza a questa idea; sarà il fulcro già dei primi 100 giorni del mio mandato".

Per farlo il già citato Enrico Grassi dovrebbe dare una mano anche nella giunta che nascerà: "Su questo ci stiamo lavorando. Enrico ha ottenuto anche una buona quota di preferenze (53 per la precisione, ndr), quindi è una decisione che dipende soprattutto da lui, da quanto tempo potrebbe dedicare a questo importante ruolo. In ogni caso la composizione della nuova giunta la valuteremo già in questi giorni".

Gabriele Gallo