Ora la scuola di Borzano è più bella. Grazie al lavoro di bimbi e genitori

Una scuola colorata, vivace, accogliente; in una parola: bella. Durante le ultime settimane di agosto, la scuola elementare Anna Frank di Borzano, è stata teatro di un bellissimo lavoro di squadra tra amministrazione, Istituto comprensivo, genitori e bambini/e che la frequentano.

In accordo con il Comune, una ventina di papà e mamme hanno decorato e tinteggiato le pareti esterne dell’edificio e il suo cortile. Tutti si sono dati molto da fare, ma una citazione particolare la merita Veronica Bizzarri (foto), mamma e artista per hobby, che è l’autrice dei murales. L’intervento è stato possibile grazie al contributo dell’amministrazione, soprattutto per la fornitura dei materiali, ed è stato portato a termine da genitori e bambini che si sono improvvisati imbianchini per parecchi giorni, destinando il loro tempo libero allo scopo di rendere più bello il luogo dove i loro figli studiano e imparano.

Ridipingere le aule e gli spazi esterni non è stata solo una questione estetica. La tinteggiatura rappresenta un atto di cura e attenzione verso l’ambiente scolastico, che è il primo luogo pubblico in cui i bambini imparano a socializzare, scoprire il mondo e sviluppare la propria personalità. Questo intervento ha riguardato le classi, gli spazi comuni e tutta la struttura esterna.

Intorno all’edificio spiccano tre murales: quello di benvenuto “Welcome to our school” in lingua inglese; quello a tema naturalistico e quello prettamente didattico con piccoli uomini costruttori impegnati alla creazione di numeri e lettere.

Sul selciato sono stati poi realizzati alcuni giochi didattici: il twister, il labirinto, il percorso motorio dei pianeti, il razzo spaziale, il salto in lungo fino a 2 metri e lo snake.