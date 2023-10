Ora lungo il Po è davvero autunno. Il fiume torna a 2,23 metri

Ora è autunno vero. Dopo un ottobre di caldo fuori stagione, in queste ore si vive l’atmosfera autunnale, con la classica nebbia padana. Anche il fiume Po torna a livelli normali per il periodo, raggiungendo ieri mattina la quota di 2 metri e 23 centimetri all’idrometro AiPo di Boretto. Resta tranquillo nel suo letto, non più in secca come eravamo abituati a vederlo negli ultimi tempi, anche in periodi tipici di piene e pienette.

La pioggia caduta negli ultimi giorni sul Nord Italia sta alimentando il corso d’acqua più importante d’Italia. Da domenica la crescita è stata costante, raggiungendo lunedì il metro sopra lo zero, per salire ulteriormente di quasi un metro e mezzo nelle 18 ore successive. Per ora resta a distanza dal livello di guardia, che è fissato a 5,50 metri.