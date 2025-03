Ora occhi puntati sulle opportunità in Brasile

La Camera di Commercio dell’Emilia punta gli occhi sul Brasile per rafforzare gli scambi commerciali con le imprese locali. Proprio alla ricerca di partners commerciali nel grande Paese dell’America meridionale, infatti, è dedicato il nuovo progetto messo a disposizione dall’Ente Camerale e al quale le imprese reggiane, parmensi e piacentine possono iscriversi entro il 28 marzo. L’iniziativa – completamente gratuita – prevede un’attività di ricerca partner personalizzata realizzata da consulenti specializzati nell’area. A seguire, i contatti mirati con le controparti individuate per arrivare a realizzare dei B2B on line tra 10 aziende locali e imprese brasiliane interessate ad un approfondimento.

Nel dettaglio, il progetto camerale, che si svilupperà da aprile ad ottobre, prevede la definizione del profilo del partner ideale, la ricerca e selezione delle potenziali controparti e la creazione di un Database di contatti personalizzati per ciascuna impresa partecipante. Seguirà quindi un’attività di scouting che prevede il confronto con i decision makers delle imprese individuate per proporre le imprese emiliane come potenziali fornitori e la valutazione dell’interesse dell’interlocutore. In caso di interesse, come step finale saranno organizzati B2B on line tra l’azienda locale e la controparte brasiliana. "Il Brasile - sottolinea la Camera di commercio in un comunicato – rappresenta uno dei Paesi del mondo a più alto tasso di crescita e già ora si colloca al nono posto delle nazioni che vantano il più alto Pil. Per Reggio, il valore delle esportazioni verso il Brasile ha sfiorato i 139 milioni nel 2024, con una crescita del 16,1%".