"Ora riqualifichiamo anche piazza Fiume"

Anche piazza Fiume sarà riqualificata. L’amministrazione comunale di Scandiano, dopo i lavori iniziati lo scorso maggio in piazza Spallanzani e ormai ultimati, ha deciso di intervenire anche in piazza Fiume, quella che per tutti gli scandianesi è nota come ‘piazza Padella’. Il Comune, per avviare ufficialmente la fase di condivisione progettuale, ha dunque invitato residenti, esercenti e tutte i cittadini interessati a partecipare a un incontro pubblico di presentazione delle suggestioni progettuali e di discussione.

Martedì 21 novembre, alle 21 nella sala del consiglio comunale di Scandiano, si terrà una serata alla presenza del sindaco Matteo Nasciuti, dell’assessore comunale alla città sostenibile Claudio Pedroni e dei tecnici che hanno curato le suggestioni progettuali, l’ingegnere Matteo Nasi, l’architetto Alberto Morselli e l’ingegnere Simona Di Rienzo.

"In attesa di riabbracciare la nuova piazza Spallanzani – spiega il sindaco Nasciuti – cerchiamo di guardare avanti e mettere mano a un altro impegno preso: quello di intervenire per riqualificare piazza Fiume. Si tratta di uno spazio della nostra città a cui tutti siamo in qualche modo affezionati. La torre della Rocca che si alza dietro le case è una delle cartoline di Scandiano che tutti ricordano e i tanti concerti che abbiamo ospitato in questi anni l’hanno fatta conoscere e apprezzare da migliaia di persone provenienti da ogni parte d’Italia".

L’intenzione dell’amministrazione scandianese è principalmente quella di riqualificare la pavimentazione e ripensare anche gli spazi all’insegna della fruibilità, vivibilità e sostenibilità. Piazza Fiume è uno degli spazi cittadini più iconici, a due passi dalla Rocca, ex ghetto ebraico della vecchia Scandiano.

È inoltre teatro di tanti appuntamenti culturali della città dei Boiardo organizzati con grande successo come gli eventi live di Festivalove. Alla base del progetto che verrà discusso la prossima settimana c’è pure una riflessione storica che porta a recuperare una parte del vecchio disegno delle ‘contradelle’ per ricordare com’era. Il sindaco Nasciuti ha intanto precisato che non si tratta di "un progetto definitivo, ma di una splendida suggestione, di cui ringrazio i nostri tecnici, che vorremmo condividere con i cittadini nella massima disponibilità ad accogliere proposte e idee che siano funzionali all’obiettivo di fare della nostra piazza Fiume un luogo vivibile, sicuro e sostenibile".

Matteo Barca