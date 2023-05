Ora si faccia piazza pulita

Mai più. Mai più una stagione così. Piena di errori. Piena di amarezze. Piena di paure. Mai più. Perché si è rischiato di buttare all’aria un patrimonio sportivo di valore enorme per alcune scelte scellerate. E si è stati a un passo dal baratro. Ora questa società, che ha a cuore il futuro del basket reggiano, ha un solo dovere: ripartire da zero, fare piazza pulita, trovare le persone giuste da mettere al timone della società e sulla panchina. Servono energie nuove, servono figure competenti, serve un management che sappia fare scelte sensate e coerenti.

Il padre di tutti gli errori, ormai lo si è capito, è stata la decisione di salutare Caja, l’estate scorsa, perché si voleva riportare a Reggio, quasi a tutti i costi, Max Menetti. Non si è fatto un favore a lui, travolto dalle difficoltà che ha incontrato e da una squadra che non lo ha digerito. E non si è fatto un favore alla società che ha visto sbandare pericolosamente la sua nave. Tanto che è cominciato subito un calvario che si è interrotto solo ieri sera. Il traghettatore Sakota, alla fine, ha mantenuto le sue promesse ed è riuscito a tagliare il traguardo ma, è ovvio, non si può ripartire da lui, anche se conserverà un posto nella storia biancorossa. Serve un allenatore di grande spessore e servono dirigenti nuovi che diano discontinuità e programmi chiari e ambiziosi.

Il futuro si deve ciostruire già da domani. Non c’è tempo da perdere. Perché solo sfruttando questi mesi, si può davvero dar vita a una squadra che, nella prossima stagione, possa lottare per i playoff e non per la salvezza. Perché un campionato così non la vogliamo vivere mai più.

Daniele Barilli