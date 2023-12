Ora si pensi a un nuovo piano abitativo

Quasi 150 persone che vivono e dormono al freddo rappresentano un’emergenza concreta – o meglio una crisi ormai strutturale – nel sistema dell’accoglienza dei migranti e nella gestione delle condizioni di marginalità. Il Comune è al lavoro per ampliare i posti letto disponibili, potenziando i dormitori cittadini. Difficilmente però si arriverà a una quadra entro la fine dell’inverno; sicuramente non in queste settimane, in cui le temperature notturne sono rigidissime. Sono tanti gli immobili vuoti e abbandonati e la mancanza di alloggi in ogni stagione è una delle grandi piaghe del territorio. Ora serve un piano abitativo che possa conciliare il nuovo volto di questa città.