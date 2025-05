"Ora trovare casa è complicato"

Manar Ben Romdhane è nata a Reggio da famiglia tunisina e lavora come educatrice. La sua vita si muove tra due mondi: la provincia dove abita e la città dove si concentrano moschee ed eventi della comunità musulmana. "La distanza pesa - racconta - non riesco a frequentare regolarmente i luoghi di culto".

Durante il Ramadan ha vissuto esperienze diverse: in Tunisia il richiamo alla preghiera riempie l’aria, mentre a Reggio mancano i minareti, anche se le moschee restano punti di riferimento, soprattutto per la preghiera serale e notturna. Conciliare fede e vita quotidiana non è semplice: "Lavorando faccio fatica a portare a termine tutte le cinque preghiere della giornata".

Manar si è sentita accolta, ma oggi percepisce una distanza: "Cercare casa con un nome straniero è complicato".