Ora una guardia armata vigila sul pronto soccorso

Operatori sanitari e utenti sono più sicuri, di notte, quando si trovano al pronto soccorso di Guastalla. L’episodio di lunedì notte, provocato da un trentenne pakistano che ha danneggiato apparecchiature diagnostiche e computer, provocando pure terrore e paura tra medici e infermieri, costretti a scappare in fretta dagli ambulatori. Dalla notte successiva quell’episodio, infatti, al pronto soccorso guastallese è stato messo in servizio un vigilante armato, che resta sul posto per tutto il turno serale e notturno. In precedenza esisteva un controllo, ma solo con operatori di sicurezza di passaggio a orari variabili, fino alle quattro.

Dopo l’ennesimo episodio di violenza in pronto soccorso – stavolta con danni ingenti e ampio risalto mediatico grazie pure a una precisa documentazione giornalistica dei danni e del disagio patito dagli operatori – si è deciso di provvedere all’inserimento di una guardia privata fissa al pronto soccorso, per una vigilanza notturna che possa garantire una maggiore protezione e tutela del personale in servizio, ma anche degli utenti che frequentano il reparto di emergenza-urgenza. Una tutela pure per le nuove apparecchiature sanitarie dell’area appena riaperta del pronto soccorso, dopo una profonda ristrutturazione.

Resta inoltre la discussione sulla "gestione" del pakistano al suo arrivo al pronto soccorso: essendo in stato di ebbrezza e reduce da una rissa, non ancora formalmente identificato, andava affidato senza altro controllo al personale sanitario dagli agenti della polizia locale che avevano "scortato" l’ambulanza Cri fino al pronto soccorso?

Antonio Lecci