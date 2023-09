"Ora venti ricoverati per il Covid". Massari mette in guardia dal virus: "Non c’è allarme, ma si diffonde"

"Attualmente abbiamo 20 ricoveri causa Covid in provincia, numeri che non vedevamo da marzo. Nulla di allarmante, ma sono raddoppiati rispetto alla settimana scorsa. E se allarghiamo il discorso a livello nazionale i decessi sono incrementati del 44% in sette giorni. Insomma: bisogna fare attenzione; è inutile nascondere questo virus sotto il tappeto facendo finta non esista".

Il nome di Marco Massari è ormai noto. Non fosse altro che il direttore del reparto di malattie infettive al Santa Maria Nuova è stato il punto di riferimento reggiano al Coronavirus: un’emergenza sì conclusa, ma che dopo oltre tre anni presenta ancora il conto.

Direttore, c’è una recrudescenza del Covid?

"A sensazione c’è una crescita continua e graduale. Ma occorre fare una premessa: da quando è stata interrotto il monitoraggio dei casi (maggio 2023, ndr) brancoliamo assolutamente nel buio, quindi posso parlare solo di stime".

I dati reggiani però sono chiari.

"Su decessi e ricoveri sì: abbiamo avuto due pazienti morti nell’ultimo mese causa Covid, entrambi ultranovantenni. Più in generale lo scorso autunno c’erano 140-150 ricoverati: ripeto ora siamo a 20, ma la crescita è continua oltre al timore che con le note condizioni dovute al freddo, quindi una vita sociale trascorsa maggiormente al chiuso, ci sarà un evidente incremento".

Se le parlo dell’influenza…

"Non banalizziamo il Covid. I dati del primo semestre ci parlano di 6mila morti in Italia causa Coronavirus, ovvero una proiezione di 12mila all’anno; sono i numeri del tumore al seno per esempio. Ancora: per una brutta influenza siamo a 8mila. Capisco che le persone vogliano derubricare il virus per tornare alla normalità, ma non possiamo sviare l’attenzione".

E si torna ai vaccini: cosa pensa del nuovo aggiornamento?

"L’Aifa ha approvato quello Pfizer che arriverà a ottobre, mentre per Moderna e Novavax non c’è ancora il via libera. Le attuali varianti comunque appartengono tutte al ceppo Omicron, quindi si assomigliano. E di conseguenza i vaccini, anche dal punto di vista della sicurezza, sono già ampiamente testati. Poi ci sono le direttive di ogni Stato".

Partiamo dall’Italia.

"È consigliato per persone fragili, sia anziani che con patologie, e ultrasessantenni. Ma credo e spero che anche un soggetto sano di 30 anni possa averne accesso gratuitamente. Altri come gli Stati Uniti lo raccomandano per tutta la popolazione dai 6 mesi di vita in poi".

Lei cosa pensa?

"Credo si sia persa la motivazione a farlo purtroppo, e in questo il Ministero dovrebbe insistere con maggiori campagne di sensibilizzazione: per alcuni è un salvavita, e penso ai fragili, da affiancare all’antinfluenzale. Peraltro sottolineo che il rapporto costibenefici rimane ampiamente positivo, e a distanza di 3 anni non sono stati osservati effetti collaterali a parte alcuni casi iniziali ormai ben noti".

Provocazione: i tamponi servono ancora?

"Ha perso sicuramente indicazione in mancanza di un monitoraggio. Ma è uno strumento di sicurezza per sé e soprattutto per gli altri: è importante essere informati per chi è a contatto con persone fragili per esempio. Di certo non credo tornerà una sorveglianza puntuale come prima, occorre troppa burocrazia. Piuttosto insisterei sui molecolari in ospedale: individuano le varianti e tengono monitorata l’evoluzione del virus".