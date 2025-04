"Orari dei controlli da rivedere"

"Non ho mai avuto problemi qui a Reggio nonostante viaggi spesso e sia abituata a prendere treni qui" dice la psicologa Raffaella Lovaglio. "È ovvio che la mattina mi sento più sicura mentre invece quando arrivo di notte l’ambiente è più inquietante, non tanto dentro alla stazione ma davanti alla struttura, tipo in piazzale Marconi o via 4 novembre. In quei casi o prendo un taxi oppure mi faccio venire a prendere da qualcuno".

Lovaglio solleva poi dei dubbi sull’orario di attività dell’esercito: "Dato che secondo me i veri problemi nascono tutti dopo la mezzanotte, se dovessi suggerire ai militari quando fare i controlli sceglierei proprio la notte fonda. Per le zone invece credo che il peggio sia proprio piazzale Europa, quando prendevo l’autobus quello e il sottopassaggio erano davvero inquietanti".