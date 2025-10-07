Yoox, l'unione fa la forza

Andrea Bonzi
Yoox, l'unione fa la forza
ReggioEmilia
CronacaOratori spariti a Guastalla. I fedeli: "Li rivogliamo"
7 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
Oratori spariti a Guastalla. I fedeli: "Li rivogliamo"

La richiesta della comunità pastorale al termine dell’insediamento di don Debbi. Il fronte: "Ci sono state scelte che hanno in messo in difficoltà molte persone".

Il valore delle strutture parrocchiali per i giovani, la necessità di andare incontro ai bisogno di ragazzi e bambini. Sono i temi emersi dall’intervento di Giuseppe Frigeri, portavoce del consiglio dell’Unità pastorale di Guastalla, al momento del saluto di benvenuto al nuovo parroco, sabato sera, durante la messa di insediamento di don Alberto Debbi a Guastalla. Frigeri, al termine della celebrazione solenne presieduta dall’arcivescovo Giacomo Morandi, è stato chiaro: "Una vera comunità cristiana ha bisogno di uscire dalle convezioni delle nostre parrocchie per diventare una vera unità pastorale. Abbiamo bisogno di andare incontro ai giovani, ai bambini, che sono il futuro della Chiesa e del mondo. E questo anche attraverso lo strumento prezioso e fecondo che sono i nostri oratori". Poi, un riferimento che in molti, in duomo, hanno collegato alla situazione dell’oratorio di Pieve: "Abbiamo bisogno di aiutare questa comunità a superare le ferite, prodotte da scelte che hanno messo in difficoltà la fede di molti". Inevitabile il ricordo alla primavera di cinque anni fa, quando l’allora parroco, don Nildo Rossi, con l’appoggio del vescovo Massimo Camisasca, all’epoca alla guida della diocesi reggiano-guastallese, decise un cambio netto per l’oratorio, rimasto poi chiuso per mesi, ipotizzando una mancanza di trasparenza nella gestione di varie attività, un eccessivo peso dell’aspetto ludico delle iniziative ospitate nella struttura di via Pieve rispetto a quelle pastorali, smodato consumo di alcolici, perfino spaccio di droga… A nulla servirono i tentativi degli organizzatori degli eventi di spiegare le loro posizioni. E neppure una massiccia raccolta di firme, che venne consegnata alla diocesi reggiano-guastallese. Senza dimenticare le molte famiglie che, dopo quella decisione, si allontanarono dalla vita pastorale e della frequentazione delle strutture parrocchiali.

Ora, con l’insediamento del nuovo parroco, ecco arrivare delle richieste ben precise, con le parole del portavoce della comunità parrocchiale guastallese che, sabato sera, non hanno lasciato spazio a molti dubbi, soprattutto quando si è parlato di "ferite" e di "scelte che hanno messo in difficoltà la fede di molti". Richieste destinate forse a riaprire un dialogo interrotto. E, forse, anche a riaprire l’oratorio di Pieve alle tradizionali attività ricreative del passato.

Antonio Lecci

Tag dell'articolo

ChiesaReligione