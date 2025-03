Orchestra Florestano a Casalgrande

Al teatro di Casalgrande oggi alle 17 spazio alla musica con il concerto dell’orchestra giovanile Florestano del conservatorio di Reggio-Castelnovo Monti, con la direzione di Gabrielangela Spaggiari. Si esibisce un gruppo formato da giovani tra i 15 e i 19 anni di età, nato come attività di musica d’insieme che si svolge regolarmente nell’ambito dei corsi di formazione dell’istituto. La peculiarità di questi corsi è quella di mettere al centro della formazione musicale del bambino la musica d’insieme proprio per la sua forte valenza educativa. Le orchestre giovanili si sono esibite per scuole, ospedali e centri di solidarietà. Con il progetto "Corpi sonanti" hanno realizzato produzioni didattico-artistiche e sperimentato con gli studenti la realizzazione di due cortometraggi che hanno ricevuto nel 2020 delle menzioni speciali.