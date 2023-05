Orchestra giovanile, che successo in Germania

Una nutrita delegazione castellese guidata dall’assessore comunale alla Scuola Sabrina Picchi si è recata a Weilburg, la cittadina tedesca gemellata con Quattro Castella. E’ stata l’occasione per fare il punto insieme al sindaco di Weilburg Johannes Hannisch e al coordinatore locale Martin Krahe sulle collaborazioni tra le due comunità che coinvolgono i giovani impegnati in attività sportive e musicali. Proprio la musica è stata protagonista della visita grazie alla presenza dell’associazione “Futuro in Musica” che ha portato ad esibirsi all’auditorium di Weilburg l’Orchestra giovanile di Quattro Castella guidata dai maestri Davide Castellari, Anna Vezzani e Donatella Romei in un concerto che ha coinvolto anche la locale scuola di musica Oberlahn e l’orchestra del Gymnasium Philippinum Weilburg.

I giovani musicisti si sono esibiti in un concerto coinvolgente culminato con due brani eseguiti insieme che hanno riscosso una autentica standing ovation.

"Un soggiorno ricco di incontri in cui si sono avviati accordi per future progettazioni come la partecipazione al Residence Market di ottobre e l’allestimento, a marzo 2024, di una mostra su Matilde con l’esposizione di alcune opere del regista Giuliano Grasselli", annuncia il presidente dell’associazione “Amici d’Europa” Emilio Bertolini.