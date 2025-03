Ordigno bellico sottoterra: accertamenti in golena. Al via la bonifica per ’stanare’ altre eventuali bombe

In molti ricorderanno il disagio provocato dalle operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico che era stato ritrovato nella golena di Brescello, già sulla sponda lombarda del Po, che aveva causato l’evacuazione per alcuni giorni di un intero quartiere residenziale e di aziende, a Viadana di Mantova. E ora, per motivi precauzionali, è stata avviata una operazione di bonifica della golena proprio per evitare di ritrovarsi all’improvviso alle prese con altre bombe della seconda guerra mondiale. I problemi avuti a dicembre, nel pieno del periodo natalizio, ha consigliato AiPo di adottare delle precauzioni per una messa in sicurezza totale, in particolare in vista di lavori idraulici che prevedono scavi profondi e spostamento di terreno, cioè quelli più pericolosi nell’ipotesi che vi siano altri ordigni bellici nascosti. A questo punto è scattato l’incarico alla impresa Covesmi di Ostiglia per effettuare la bonifica dell’area, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’Esercito, come prevede la normativa. Per cominciare, gli operatori hanno allestito il cantiere e delimitato con nastri le aree interessate. Si opera con sonde che esaminano l’area nel raggio di due metri.