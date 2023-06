Ordigno inesploso della seconda guerra mondiale urtato ’sottoterra’ mentre ara il campo

Un ordigno bellico della seconda guerra mondiale è spuntato da un campo agricolo, tra Cadelbosco Sopra e Bagnolo, per fortuna in un’area piuttosto distante da abitazioni e strade. E’ stato un agricoltore, impegnato ad arare il terreno, ad accorgersi di un ostacolo sottoterra che era stato urtato dal macchinario. L’uomo, 49 anni, si è fermato e ha controllato. Quando ha capito che poteva trattarsi di una bomba inesplosa di quasi ottant’anni fa, ha telefonato al 112. I carabinieri hanno provveduto a recintare l’area, in attesa dell’intervento di personale specializzato del reparto artificieri per bonificare la zona rendendo inoffensivo l’ordigno. E’ lunghissimo l’elenco di bombe inesplose, rinvenute non solo in terreni agricoli, ma anche vicino a importanti arterie viarie o in occasione di costruzioni di edifici.