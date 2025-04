Ordinanza anti-botti e ricorso al Tar. Il Comune abbandona la battaglia

Ordinanza anti-botti, il Comune di Cavriago costretto a gettare la spugna davanti al ricorso al Tar della Pyroitaly Snc di Corte Tegge. Amareggiati i proprietari di animali e gli amanti della quiete, festeggia la nota azienda che ha sede vicino all’ex Parco Pertini. Non solo il Tribunale amministrativo di Parma ha ritenuto corretto l’annullamento in autotutela dell’ordinanza operato dal Comune, ma lo ha anche condannato a rifondere l’azienda delle spese di lite: totale 2mila euro. Ora tanti cittadini sperano in un’ordinanza analoga che, evitando traumi agli umani e ai pelosi, non comprometta il diritto della Pyroitaly di vendere fuochi d’artificio, razzi, mortaretti e petardi.

Era il 22 luglio 2023 quando la sindaca Francesca Bedogni aveva emesso l’innovativa ordinanza - ben accolta dalla popolazione - a tutela della sicurezza dei cittadini, della quiete pubblica, del benessere degli animali e dell’ambiente. Veniva infatti istituito il divieto di "accensione e lancio fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale". Per chi l’avesse violata, erano previste multe fino a 500 euro. In assenza di autorizzazioni (da richiedere in Comune in occasione di fiere ed altri eventi particolari), a Cavriago veniva tra l’altro vietato vendere e accendere fuochi pirotecnici, fare "esplosioni o accensioni pericolose in qualunque luogo abitato, nelle sue adiacenze, lungo una pubblica via o in direzione di essa".

Pyroitaly (famosa in tutt’Italia per gli spettacoli pirotecnici), non vende solo all’ingrosso ma anche al dettaglio e perciò aveva impugnato il provvedimento. Il Comune aveva obiettato che si intendeva proibire solo "l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio in alcuni luoghi in assenza di licenza, e non sarebbe raggiunta alcuna prova del danno alla attività commerciale". Era ovvia "la necessità di prevenire danni a chi maneggia i fuochi e a chi può essere accidentalmente attinto dagli stessi, ma anche l’esigenza di tutela della quiete pubblica, della sicurezza e dell’incolumità delle persone e degli animali, nonché la tutela dell’ambiente (specie per suolo e aria), nonché la necessità di limitare rumori molesti nell’ambito urbano".

Davanti al rischio di perdere il contenzioso, l’ordinanza è stata annullata; infine il Tar ha dichiarato la "cessazione della materia del contendere", ma condannato il Comune a pagare le spese processuali.

Francesca Chilloni