Amianto e cibo putrefatto, l’ordinanza del sindaco: “A Inalca e Quanta la bonifica”

Reggio Emilia, 21 febbraio 2025 – Inalca e Quanta dovranno “immediatamente” bonificare l’area di via Due Canali andata a fuoco nella notte fra il 10 e l’11 febbraio scorso. È quanto stabilisce l’ordinanza firmata oggi dal sindaco Marco Massari, primo responsabile della sanità pubblica.

Sopra le operazioni di bonifica esterne fatte da Iren per il Comune

Le due aziende che fanno capo al gruppo Cremonini (lavorazione carni) e a CirFood (magazzino e stoccaggio materia prima fresca) dovranno presentare entro cinque giorni un piano per smaltire i generi alimentari stoccati nell’enorme sito che stanno andando in putrefazione e, soprattutto, i detriti delle coperture di amianto che si sono frantumati all’interno del perimetro dell’area.

“In data 11 febbraio 2025 si è verificato un incendio in un’area sita in via Due Canali 13 che ha interessato un edificio adibito alla lavorazione di carni fresche da parte della ditta Inalca spa e un edificio condotto da Quanta Stock&Go srl adibito a magazzino e logistica di alimenti – si legge nel documento –. Proprietario dell’area su cui insistono entrambi gli edifici, è un consorzio di società di leasing composto da Sarda leasing, con sede legale a Sassari e Fin4coop, sede legale Bologna, che a loro volta l’hanno locata a Sirio srl, con sede in via Due Canali 13, per la gestione”.

Sirio srl, a sua volta, è un’impresa composta da quattro soci: Unipeg (per circa il 70%), la cooperativa Transcoop, Focus spa, e Quanta Stock and Go srl; presidente del cda è Fabrizio Vezzani, già sindaco di Fabbrico e vertice di Coopsette.

Ma l’ordinanza del Comune di Reggio è rivolta alle due società che nei capannoni svolgevano la loro attività, Incalca e Quanta, e si basa sul rapporto fornito dai vigili del fuoco e sulla documentazione prodotta da Sirio srl il 13 febbraio, in cui l’amministrazione ha “appreso dell’esistenza, negli edifici di via Due Canali 13, di coperture in cemento amianto con relativa valutazione dello stato di conservazione”. Da lì sono partite le prime ordinanze urgenti (del 14 e del 15 febbraio), “finalizzate all’immediata bonifica da parte di Iren spa, quale gestore del servizio pubblico di rifiuti nel territorio comunale, dagli eventuali frammenti amiantiferi nelle aree pubbliche e private vicine allo stabilimento Inalca, nell’area del Parco della Resistenza e sulla pista ciclopedonale adiacente”.

Nel frattempo la procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta – ancora in corso – per incendio colposo, sequestrando parte dell’area interessata dal rogo per svolgere accertamenti.

Da alcuni accertamenti di oggi dell’Ausl, però, emerge come “l’area scoperta dell’impianto identificata come ’cortiliva’, contenuta nel perimetro esterno del complesso e non sottoposta a sequestro giudiziario, risulta interessata da frammenti di cemento amianto ed è necessario adottare misure precauzionali atte a impedire la dispersione di fibre attraverso la raccolta ad umido o con aspiratori a filtro assoluto”.

Nel contempo, “emerge, inoltre, che alimenti di varia origine tra cui consistenti quantità di origine animale identificati come Soa (sottoprodotti di origine animale) categoria 2, stoccati nel magazzino della ditta Quanta Stock&Go, stanno subendo un normale processo di putrefazione che determina la necessita di provvedere con urgenza alla rimozione e smaltimento degli stessi”.

Il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, tutto ciò premesso, “ordina a Quanta Stock&Go in qualità di conduttore del magazzino di stoccaggio e logistica di alimenti di rimuovere immediatamente tutti gli alimenti di origine animale presenti nello stabilimento e smaltirli presso stabilimento autorizzato”. A entrambe le ditte (Quanta e a Inalca spa, in qualità di conduttore dell’attività di lavorazione per la commercializzazione di carni bovine, fresche e surgelate nello stabilimento) si ordina di bonificare l’area cortiliva dell’impianto – identificata come quella contenuta entro il perimetro esterno e asfaltata, escluso quanto oggetto di sequestro giudiziario, dai frammenti di cemento-amianto presenti – presentando, a opera della ditta incaricata dei lavori, entro cinque giorni dalla notifica del presente atto, specifico piano di lavoro indicante la data di inizio”.

Non solo. “Le operazioni dovranno essere condotte con misure precauzionali per impedire la dispersione di fibre e provvedendo alla raccolta ad umido o con aspiratori a filtro assoluto; i rifiuti raccolti dovranno essere trattati come materiali contaminati da amianto; in attesa di cominciare le operazioni, procedere con innaffiamento delle superfici dell’area cortiliva interessata allo scopo di evitare il sollevamento e la dispersione in atmosfera di polveri eventualmente contaminate da fibre di cemento amianto; bonificare gli stabilimenti non più sottoposti a sequestro, nei quali è stata accertata la presenza di materiali contenenti amianto, attraverso ditta specializzata che sarà tenuta a presentare entro 15 giorni il piano di lavoro”.

Infine, “dare immediata comunicazione al Comune, all’Arpae e all’Ausl dell’inizio delle fasi operative e del loro completamento per i necessari controlli”.

Vigileranno le operazioni Arpae, Ausl, polizia locale e le altre autorità competenti e, “in caso di mancata esecuzione degli interventi nei termini stabiliti, il Comune procederà d’ufficio con addebito delle relative spese ai soggetti obbligati”.