ORE 11,22 AEREO DISPERSO

Decollato alle 11,22. Poco dopo, sulla perpendicolare dell’Appennino Modenese, tre Pievepelago e Riolunato, la perdita del contatto radio. Gli innumerevoli tentativi della torre di controllo per ripristinare il collegamento. La paura che diventa quasi presagio. Poi la frenetica mobilitazione dei soccorritori.

Di Ivano Montanari, 61 anni, un giovane pensionato innamorato del volo, non ci sono più notizie dalla tarda mattinata di ieri.

Il pilota, dopo essersi alzato in volo dalla pista del nostro aeroporto Bonazzi, ha puntato l’elica dell’ultraleggero – un Evektor Eurostar di proprietà della Top Gun Fly School – verso l’Appennino.

Una giornata di schiarite e annuvolamenti; qualche ora prima, se la pianura era già baciata dal sole, la montagna registrava una debole nevicata.

Ma non si può dire che le previsioni sconsigliassero di alzarsi in volo.

Non appena Montanari ha interrotto il contatto radio, sono scattate le ricerche ed è stata allestita una sala operativa nella sede della Protezione civile di Pievepelago.

Una mobilitazione straordinaria per numero di uomini e di mezzi impiegati.

Squadre del soccorso alpino di Reggio e di Modena, dei vigili del fuoco, dei carabinieri e del 118 hanno sfidato il rischio valanghe e la scarsa visibilità – che ha reso difficile l’impiego degli elicotteri dei vigili del fuoco e dell’Aeronautica militare – nella speranza di trovare in vita il disperso.

I vigili del fuoco, in particolare, hanno pattugliato ampie zone in fuoristrada, motoslitta e alzando in volo dei droni.

L’Aeronautica militare, che ha coordinato le operazioni attraverso il Rescue Coordination Centre, ha invece imbarcato i tecnici del Soccorso alpino per continuare a sorvolare la zona anche dopo l’imbrunire.

Non si è lasciato niente di intentato, anche se individuare se la livrea bianca dell’Eurostar nei boschi coperti di neve – e su un’area certamente vasta – appariva fin dall’inizio come un compito improbo. Fino a tardi, nessuna segnalazione.

Difficile azzardare delle ipotesi. Gli esperti tuttavia presumono, anche se con le dovute cautele, che la scarsa visibilità possa aver giocato un ruolo decisivo. Meno accreditata l’ipotesi di un guasto meccanico. Il velivolo, di fabbricazione ceca, è molto recente: costruito nel 2019, è sottoposto a tutte le verifiche necessarie per potersi alzare in volo. Le ricerche sono proseguite fin quasi alle 21.

Oggi si ricomincia. Bisogna sperare in un miracolo.

