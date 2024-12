Ore d’ansia per il ragazzino ferito nello scontro

Prosegue all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova ricoverato dal tardo pomeriggio di venerdì, la lotta dei medici per salvare la vita del dodicenne di Campagnola, di origini cinesi rimasto coinvolto con i famigliari nel terribile scontro avvenuto sulla Strada Statale 12 Abetone-Brennero, a MIrandola, all’altezza dell’incrocio con via Valli e via Nosedella.

Ai soccorritori del 118, intervenuti insieme alla Polizia Locale, le condizioni del ragazzo sono apparse subito molto gravi.

Il Van Bmw su cui viaggiava insieme a tutta la famiglia è entrata in collisione con una bisarca. Entrambi i mezzi procedevano sulla Statale, l’auto verso Mirandola e il mezzo pesante nella direzione opposta. La lunga frenata dell’autoarticolato adibito al trasporto auto non ha impedito lo scontro e nell’urto violentissimo la vettura è stata scaraventata sulla aiuola spartitraffico abbattendo il pannello segnaletico. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di San Felice con un proprio mezzo e la Polizia stradale, giunta per aiutare la Polizia Locale nella regolazione del traffico, che è stato a lungo interrotto.

Dall’ospedale non è stato emanato alcun bollettino medico, ma nel paese e per la famiglia queste sono ore di viva apprensione.