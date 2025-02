Ore di paura per un pensionato. Trovato in stato confusionale

E’ stato visto uscire di casa in bici, l’altra mattina, ma in condizioni psicofisiche che hanno alimentato dei sospetti in alcuni vicini di casa, gli stessi che hanno deciso di segnalare quella situazione alle forze dell’ordine, temendo che il pensionato potesse andare incontro a qualche potenziale pericolo.

Polizia locale e carabinieri si sono subito messi alla ricerca del pensionato, che doveva essere diretto verso la periferia di Guastalla. In base alle abitudini dell’uomo, si è pensato che potesse recarsi verso il fiume Po. Proprio in quella zona si sono concentrate le ricerche, impegnando diverse pattuglie di agenti e carabinieri, coordinati tra loro. In breve tempo il pensionato è stato individuato in viale Po a Guastalla, nella zona della golena, effettivamente in uno stato confusionale. Sono intervenuti un equipaggio del nucleo radiomobile dei carabinieri e un paio di pattuglie della polizia locale del corpo unico della Bassa reggiana.

Poi, proprio per le condizioni generali dell’uomo, che effettivamente appariva in stato di choc, sul posto è stata fatta intervenire anche un’ambulanza della Croce rossa locale per accompagnare il pensionato al vicino pronto soccorso ospedaliero, per una visita di controllo. Gli agenti di polizia locale si sono poi occupati del recupero della bicicletta dell’uomo, in attesa di essere restituita al pensionato. Dunque, un intervento avviato dai vicini di casa e attuato dalle forze dell'ordine che ha evitato guai peggiori.