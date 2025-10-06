Organici e nuova sede,. Silp-Cgil a Roma

Si è svolto a Roma l’incontro tra il Direttore del Servizio di Polizia Stradale, Santo Puccia, e una delegazione del Silp Cgil, guidata dal Segretario Generale Nazionale Pietro Colapietro e dal Segretario provinciale di Reggio Emilia, Luca Tramontano. Al centro del confronto, "le gravi criticità che da tempo interessano la Polizia Stradale: carenza di organico, compiti sempre più gravosi e una logistica che penalizza il lavoro degli operatori e la sicurezza dei cittadini. Gli agenti della Stradale – spiega Tramontano – non solo devono garantire la sicurezza sulle strade e autostrade, ma sempre più spesso vengono chiamati a supporto dell’ordine pubblico e in prima linea negli eventi emergenziali, come frane o alluvioni che colpiscono il nostro territorio. Con organici ridotti all’osso, tutto questo diventa insostenibile".

"Oltre alla mancanza di personale, si aggiunge un problema di logistica: la sede attuale del distaccamento di Castelnuovo Monti è da tempo considerata inadeguata, ma il nuovo presidio, già pronto e meno oneroso per lo Stato, rimane inspiegabilmente inutilizzato a causa di lungaggini burocratiche. È un paradosso – commenta Tramontano – avere una struttura pronta, moderna e più economica, ma non poterla usare. Questo significa penalizzare i lavoratori e, di conseguenza, i cittadini". Durante l’incontro, il Direttore Puccia ha mostrato disponibilità ad affrontare le questioni sollevate dal sindacato. "Abbiamo apprezzato l’attenzione e la volontà di intervenire subito su una situazione che rappresenta un doppio danno: da un lato pesa sulla spesa pubblica, dall’altro sulla qualità del servizio reso ai cittadini", sottolinea Tramontano. "Non chiediamo rivoluzioni – conclude il segretario provinciale del Silp Cgil – ma attenzioni concrete: più personale motivato, spazi adeguati, indennità giuste. Condizioni minime".