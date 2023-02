"Organizzano una serata sulla mafia senza cronisti locali: io non vado"

Domani alle 21 alla sala Prampolini del centro culturale di Brescello si svolge un incontro promosso dal Comune e dalla Commissione per la legalità sul Processo Grimilde, per rispondere ai tanti interrogativi sulle sentenze dei processi di primo grado con rito abbreviato e con rito ordinario, che hanno proposto una lettura dei fatti avvenuti nel contesto locale fino al 2019. All’iniziativa sono attesi anche il prefetto reggiano Iolanda Rolli, l’avvocato Salvo Tesoriero, Albertina Soliani, il giornalista Luca Ponzi della Rai, il sindaco Elena Benassi.

Un evento che già suscita le polemiche di Catia Silva (foto), le cui denunce hanno contribuito a fare emergere la mentalità mafiosa presente in Emilia: "Credo ingiusto non aver invitato i giornalisti locali, non vedere apprezzato chi veramente ha vissuto il territorio, a contatto con le persone coinvolte. Dopo aver partecipato a quasi tutte le udienze del processo Grimilde – annuncia la Silva, che potrebbe essere uno dei candidati sindaci alle prossime elezioni locali – ho deciso che giovedì sera non parteciperò all’incontro di Brescello".