"Orgoglioso dei ragazzi della panchina. Il fattore chiave? I canestri di Uglietti"

Non è mai troppo espansivo, nel bene e nel male, ma Dimitris Priftis nell’occasione sfoggia davvero un sorriso a trentadue denti: "Abbiamo colto una grandissima vittoria – esordisce – contro una squadra che viaggia fortissimo in Eurolega, e questo aggiunge valore al nostro successo. E’ stato importante per noi, nel momento critico, quando abbiamo subito un loro allungo e spesso, lontano dal PalaBigi, ci siamo disuniti in questi casi, restare solidi. Dipendeva da noi restare dentro la partita e ci siamo riusciti. E sono veramente orgoglioso del contributo dato dai ragazzi della panchina questa sera: hanno fatto la differenza. Non pensavamo – aggiunge il coach Unahotels – di essere dalla parte dei vincenti, onestamente. Dovremo essere bravi a controllare le emozioni in vista della semifinale e dobbiamo recuperare energie perché abbiamo rotazioni corte".

Sotto il profilo tecnico Priftis individua nella prestazione di Uglietti il fattore che ha cambiato volto alla contesa: "Non siamo partiti bene, ma durante la partita ci siamo resi conto di poter essere competitivi e, col passare dei minuti, abbiamo acquisito la fiducia necessaria per restare sul pezzo e crederci fino alla fine. I canestri di Uglietti, in quella fase, non previsti, sono stati il fattore chiave che ha portato l’inerzia dalla nostra".

Così come la mossa finale di giocare con quattro piccoli e Vitali da ala forte? "E’ stata una scelta d’istinto, mai provata prima, che ha pagato".

Da Priftis elogi anche al giovane Faye autore di un’altra prestazione convincente e in una serata importantissima: "La sua crescita è motivo d’orgoglio per tutti noi, che sia una punta stabile del team è uno dei frutti del nostro lavoro".

Il match-winner di serata, con una prestazione davvero all’altezza del suo passato Nba, Langston Galloway, commenta: "Siamo arrivati qui in fiducia, col pensiero di poter vincere e ci siamo riusciti. Ci prepariamo a lungo per vivere serate come queste, e sapevamo quanto fosse importante per noi e per la società questa partita. Vi assicuro che saremo pronti e fiduciosi anche nella semifinale di domani. Vittorie come questa – aggiunge – mi ricordano alcune di quelle fatte in Nba, perché ricordano i play-off; sono match da dentro fuori. Tutte le partite sono importanti, ma vincere quando c’è qualcosa di importante in ballo dà davvero grande soddisfazione".

Capitan Michele Vitali è il ritratto della felicità: "Siamo stati bravi a restare uniti nei momenti difficili, a rimanere attaccati a loro nel secondo quarto, nonostante i tanti errori ognuno ha dato il suo contributo per recuperare quando siamo finiti a -10. Poi siamo partiti forte nel terzo e siamo riusciti ad essere costanti, che è stata la chiave della vittoria Abbiamo dimostrato di credere tanto in noi stessi. Dopo la vittoria ho voluto rivolgermi prima di tutto ai nostri tifosi perché sono sempre al nostro fianco e anche stasera ci hanno sostenuto in modo splendido".

Il volto dell’amarezza è invece quello del tecnico avversario, Luca Banchi: "Complimenti a Reggio che è stata capace di garantire una prestazione superiore per coesione e umiltà. Dal canto nostro abbiamo fatto una prestazione sotto le nostre aspettative, non degna del supporto che riceviamo. Siamo stati ingenui e superficiali".

Anche il coach Virtus loda la prestazione di Momo Faye: "Sta giocando in modo solido, giocare in una squadra che va in campo una sola volta a settimana gli dà la possibilità di poter lavorare per crescere".