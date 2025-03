"Orgoglioso del mio percorso"

"Sono arrivato nel 2001 a Reggio, prima ero a Foggia, ma cercavo un futuro più prospero", racconta Alban Kelmendi. Da anni si dedica al volontariato come autista per i pazienti che devono recarsi in ospedale per le cure mediche. "Mi occupo del tragitto casa-ospedale. Ho iniziato per caso: sentivo parlare di persone che già lo facevano e ho pensato che potessi farlo anch’io. E adesso dico: ‘meno male’. Sono stato metalmeccanico, carpentiere, muratore e ho anche lavorato come pittore". A Reggio Emilia si è sentito accolto: "La gente ha apprezzato il mio impegno e non ho mai avuto problemi. Con l’associazione ho trovato una nuova famiglia". Le sue figlie, nate in Italia, parlano solo italiano. "Se dico loro qualcosa in albanese, mi rispondono in italiano. Sono reggiane"