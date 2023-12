Orientamento e sostegno protagonisti nel 50° di Walvoil

Formazione, scuola e lavoro sono indispensabili per ottenere operatori preparati per l’impresa. Nel 2023 la società Walvoil ha ospitato sessanta studenti in stage e tirocinio. E altri duecento sono stati raggiunti attraverso visite e attività di orientamento. Per questo impegno formativo l’azienda reggiana Walvoil ha ricevuto, per il secondo anno consecutivo, il riconoscimento di Confindustria per i percorsi di alternanza scuola-lavoro di qualità. E a novembre era arrivato anche il Bits-Its Academy, assegnato a imprese impegnate nella diffusione della cultura tecnica e delle discipline in ambito scientifico-tecnologico. Il sostegno ai giovani è rappresentato pure da dieci borse di studio che Walvoil ha messo a disposizione di studenti meritevoli, premiati all’istituto Nobili. Uno di questi riconoscimenti è dedicato a Christian Pagliani, ex studente e dipendente Walvoil, prematuramente scomparso, ma presente nel cuore di tanti suoi colleghi. Per l’azienda reggiana è stato il 2023 speciale, con la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo scorso aprile, l’apertura di uno stabilimento in India e l’ampliamento del polo produttivo a Corte Tegge di Cavriago.