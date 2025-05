Orientamento scolastico. L’incontro all’università

La Provincia di Reggio promuove, in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale XI, un nuovo incontro di orientamento rivolto ai genitori degli studenti di seconda media per anticipare la riflessione sul tema dell’orientamento scolastico in vista delle iscrizioni alle scuole superiori. L’iniziativa – dal titolo “Serenità, fiducia e incontri: le tre condizioni del buon orientamento” - si terrà dalle 18 alle 20 di lunedì 26 maggio nell’aula magna Pietro Manodori a Palazzo Dossetti, sede di Unimore in viale Allegri 9 a Reggio, e in diretta streaming sul sito e sul canale Youtube della Provincia.