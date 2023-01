Orietta Berti al Multiplo per presentare il suo libro di ricette

"La buona cucina e il piacere di condividerla con le persone care accompagnano la mia avventura personale da quando, ancora bambina, vedevo la nonna e la mamma con le mani in pasta e i grembiuli sporchi di ripieno e farina. Raccogliersi a tavola per gustare le lasagne della domenica appena passata, leggermente bruciacchiate dal secondo giro in forno, soffiare sulla polenta bella calda… è a questa particolare armonia che penso quando sono in cucina o mi siedo a tavola". Così si legge nell’introduzione dell’ultimo libro di Orietta Berti, "Nella mia cucina - Le ricette di una vita", che verrà presentato dalla cantante al Multiplo venerdì alle 18 (prenotazione obbligatoria), dialogando con i fidi Luciano Manzotti e Guglielmo Mauti ma anche con gli amici di sempre. Grazie a Giocolibreria Semola, si potrà acquistare il volume nel corso dell’evento e farselo autografare. Sfidando la strana data con l’ironia ed un sorriso che spazzano da sempre via ogni ombra, la cantante-icona del pop torna nel suo paese natale per raccontare non solo la sua versione dei sostanziosi cibi della nostra tradizione, ma anche ricordi ed aneddoti legati alla sua passione per i fornelli. Una passione espressa anche nei momenti più intensi della sua carriera, quando a tarda notte dopo uno spettacolo trova sempre il tempo per preparare per sé e l’amatissimo marito Osvaldo una "ricetta afrodisiaca", come lei definisce alcuni piatti rapidi e sfiziosi da gustare in coppia. Dopo il biografico "Tra bandiere rosse e acquasantiere", anche nelle pagine di "Nella mia cucina" ci sarà tantissimo della sua Cavriago, dove è nata nel 1943 figlia di Mafaldo ed Olga. Se proprio il padre le infuse l’amore per la musica, fu la mamma a trasmetterle insieme alla nonna i riti della tradizione come preparare i cappelletti in brodo per Natale. Nel libro si trova anche la ricetta dei "Biscotti dell’Orietta", che dona spesso agli amici.

Francesca Chilloni