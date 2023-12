Orietta Berti nel Concerto di Natale: "Ho incontrato tre Papi nella mia carriera" Orietta Berti ha incontrato Papa Francesco per la terza volta, dopo aver incontrato anche Papa Wojtyla e Papa Ratzinger. Ha parlato con loro della musica come mezzo per avvicinarsi a Dio e ha anche incontrato il Dalai Lama. Un'esperienza unica per la cantante di Cavriago.