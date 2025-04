Orio Vergalli, staffetta partigiana diventata sindaco

Una mattina di inizio marzo, la classe III C dell’Istituto Alighieri di Bibbiano ha avuto l’onore di ascoltare la testimonianza diretta di Orio Vergalli, sindaco di Bibbiano dal 1995 al 2004, che ha raccontato la sua esperienza durante la Seconda Guerra Mondiale.

Nato nel 1932 a San Polo d’Enza, in una famiglia di contadini antifascisti, Orio visse un’infanzia segnata dalla povertà. Suo padre venne arrestato per motivi politici e propaganda e lui, cresciuto con ideali democratici, decise così di diventare una staffetta partigiana a 13 anni. Orio ha descritto la vita difficile dell’epoca e ha raccontato di come la scuola fosse permeata dalla propaganda fascista.

La sua testimonianza sembra tratta da un romanzo di avventura, perché ricca di episodi avvincenti: la fuga del padre sulle montagne, l’essere stato testimone dell’abbattimento di un aereo americano e aver visto con grande sgomento un soldato morto, il suo pericoloso viaggio di ritorno a casa durante il quale fu mitragliato da un aereo e si salvò gettandosi in un tombino trascinando con sé altri due bambini.

Orio ci ha anche parlato della sua esperienza di staffetta partigiana, come aiuto per trasportare messaggi e armi. La sua testimonianza è stata un’esperienza preziosa per noi studenti, perché abbiamo potuto conoscere da vicino un periodo storico fondamentale e riflettere sull’importanza della memoria e dell’impegno civile.

Classe III C