Orjol Lame e l’incidente di Gaida. Rimandata la perizia psichiatrica

La perizia psichiatrica che dovrà stabilire se Orjol Lame è in grado di poter partecipare ‘con cognizione di causa’ a un processo penale è prevista per il 10 di novembre nel primo pomeriggio presso la Camera del Lavoro di via Roma.

È questo il dato scaturito ieri dalla riunione in videoconferenza avvenuta tra il medico legale incaricato dal giudice per le indagini preliminari Andrea Rat, il dottor Moreno Lusetti e i consulenti tecnici di parte.

Il 32enne albanese è indagato per omicidio stradale plurimo e aggravato per essere stato alla guida, senza patente, di una Fiat Stilo priva di assicurazione, nonché sotto l’effetto di alcol e droghe, con cui è volato a tutta velocità contro un muretto posto a lato della carreggiata sulla via Emilia tra Reggio e Parma, all’altezza di Villa Gaida, il 30 di ottobre del 2022.

L’esame doveva esserci proprio ieri ma il diretto interessato, attualmente in Albania, aveva avvisato che non avrebbe fatto in tempo a presenziare. Da qui il rinvio al 10 di novembre, per consentire allo stesso Lame, cui è stata riconosciuta un’invalidità del 100%, di poter organizzare viaggi ed accompagnamenti necessari, di essere fisicamente presente all’esame.

In quella maledetta serata di fine ottobre del 2022 persero la vita la compagna Shane Hyseni, di 22 anni e il figlio della coppia Mattias, di un anno e mezzo, residenti a Reggio, oltre al fratello e la sorella di Shane, Resat e Rejana di 9 e 11 anni, residenti invece a Parma.

La famiglia Hyseni si è costituita parte civile ed è assistita dallo studio legale veneto 3A-Valore e dell’avvocato Nicola Termanini di Modena. Lame, dal canto suo, è assistito dall’avvocato Giuseppe Caldarola del foro di Reggio.

ni. bo.