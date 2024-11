Orologeria Zuliani: la fine di un’era: "Svendita e chiusura a inizio 2025"

Lo storico negozio di orologeria, oreficeria e argenteria Zuliani di Albinea chiude, alla fine di quest’anno, dopo 56 anni di attività. La famiglia Zuliani è profondamente radicata nella comunità di Albinea. L’esercizio commerciale di via Vittorio Emanuele II è entrato, dal 1968, a far parte della storia di Albinea e ha accompagnato il paese nei suoi cambiamenti restando sempre fedele all’impronta che gli diede il suo fondatore Virginio (scomparso nel 2010), storico orologiaio. Nel 1972 fu affiancato dal fratello Giovanni, detto Gianni o Map.

"Mio fratello mi ha insegnato questo lavoro al quale mi sono appassionato molto – dice Gianni –. Ci eravamo divisi i compiti: Virginio aggiustava gli orologi da polso e io mi occupavo delle sveglie e orologi a pendolo. Quando abbiamo potuto siamo sempre stati lieti di dare una mano al paese. Mi dispiace tanto chiudere, ma mi tremano le mani ed è arrivato il momento di dire basta". La famiglia Zuliani chiuderà per sempre il negozio, ma prima ha iniziato la svendita fino a fine gennaio 2025.

L’amministrazione di Albinea ha deciso di ringraziare e premiare sia la famiglia Zuliani che la famiglia Roncaglia (altro storico commerciante che chiuderà i battenti a fine anno) per il grande impegno lavorativo e il valore sociale dell’attività svolta per tutta la comunità. La piccola cerimonia si terrà il 7 dicembre alle 14.45 in sala civica.

m. b.