Orrore in una casa abbandonata. Trovato il cadavere di un uomo. La procura dispone l’autopsia

Il cadavere di un uomo è stato rivenuto mercoledì pomeriggio in una casa abbandonata a Cella, in via Giambattista Vico sulla via Emilia. A scoprirlo, un residente della zona che ha allertato subito la polizia. Sul posto sono intervenute immediatamente le Volanti della questura reggiana, assieme a vigili del fuoco e al personale medico-sanitario.

Al corpo – in avanzato stato di decomposizione (si pensa che fosse senza vita da circa una decina di giorni) – non è stato ancora possibile, al momento, dare un nome e un cognome certi; ma si tratterebbe di un 40enne senzatetto di origine marocchina. Da una prima ispezione, non sarebbero emersi segni di violenza. Ma comunque, la Procura una volta ricevuta l’informativa da parte degli inquirenti, ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.

Secondo le ipotesi più accreditate, potrebbe essersi trattato di cause naturali per un malore. Ma restano in piedi anche le motivazioni legate alle condizioni di vita disagiate del senza fissa dimora che pare avesse trovato abusivamente questo riparo sulla via Emilia da qualche tempo. Solo gli esami autoptici chiariranno se invece possa essersi trattato di una morte legata a sostanze stupefacenti. La polizia, una volta accertata l’identità, scaverà nella vita dell’uomo per non lasciare nulla al caso.