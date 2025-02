Orti sociali da ridisegnare. Via assi e baracche

Un progetto di valorizzazione degli orti sociali è stato avviato dall’amministrazione scandianese per ottimizzare l’utilizzo degli spazi verdi e favorire il benessere psicofisico dei cittadini attraverso un’attività ricreativa che stimoli la socializzazione e il senso di appartenenza alla comunità. "Per permettere – spiegano dal Comune – la realizzazione di questo progetto si rende necessaria la sospensione temporanea delle attività ortive. Gli assegnatari degli orti sono stati invitati a rimuovere, entro il 20 febbraio, tutte le strutture esistenti, comprese baracche, serre, recinzioni, bastoni, paletti e assi di legno, lasciando l’area completamente pulita e sgombra". L’ufficio tecnico in marzo provvederà a ridisegnare le piazzole con una metratura standard di 25 mq. Sarà ampliato il servizio offrendo nuovi spazi e rendendo il servizio più aderente alle sue funzioni sociali in linea con gli obiettivi di inclusività e partecipazione.

m. b.