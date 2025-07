Osagie d’oro, bronzo per Ferrari

Finalmente le medaglie, una d’oro e una di bronzo: ai tricolori giovanili d’atletica leggera che si chiudono oggi a Grosseto, Vivian Osagie si laurea campionessa italiana di getto del peso categoria promesse, con la misura di m 14,81.

La portacolori della Self Montanari & Gruzza vivacchia nei primi lanci, poi quando si avvede che così non va, all’ultimo lancio sistema la situazione.

Bella gara di Sofia Ferrari della Corradini che lotta per la medaglia di bronzo e la va a cogliere nel tempo di 17’50’’62. Delusione per Sandra Milena Ferrari, l’atleta tesserata per la Fratellanza Modena che chiude all’ottavo posto la finale dei 100 hs. in 13’’85, dopo il 13’’81 in batteria. In finale parte bene, è prima dopo una ventina di metri, ma poi non c’è spinta e le avversarie la recuperano. Oggi Sandra, che studia negli Stati Uniti, ci riproverà nel salto in lungo. Bel risultato di Carolina Campani, la lunghista primo anno junior dell’Atletica Castelnovo Monti che si piazza settima con m 5,63, a meno di una spanna dal bronzo. Bene anche Tommaso Campani, in finale e ottavo nel peso con m 13,04. La staffetta 4x100 femminile juniores della Self (Fabbi, Boschini, Cervi, Galeotti) è decima in 48’’79. Poi piazzamenti non eccezionali per Thomas Algeri, 15° sui 110 hs. in 15’’04, Beatrice Boschini sui 400 hs., 18ª in 1’04’’89, Valentina Casadei 18 ª nel giavellotto con 34,38, Francesco Bigi 24° sui 200 in 22’’59, Sofia Cervi 25ª sui 100 hs. junior. La prima giornata non aveva fatto registrare podi per gli atleti reggiani, uno sfumato davvero di un soffio da Sofia Ferrari che nei 3000 junior ha condotto il gruppo per 2100 metri. Poi l’hanno superata due avversarie e proprio nei metri finali anche una terza, con quarto posto di Sofia in 9’50’’35. Settimo Alessandro Casoni sugli 800 junior in 1’52’’53, si difende bene Andrea Micheletti, ottavo in 1’51’’44 sugli 800 promesse. Un po’ di delusione per Lorenzo Blundetto (Fratellanza), 8° nell’asta junior con 4,50. Risultati medi nel giavellotto per Anna Fabbi, 11ª con 34,47 e Asia Bezzi 13ª con m 33,18. 17ª Greta Cavazzuti nei 400 promesse in 57’’84, 21ª Viola Cilloni negli 800 in 2’17’’25, 22° Alberto Grassi nel martello con m 44,12.

Claudio Lavaggi