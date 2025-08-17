Osgb, squadra completata: "Puntiamo alla parte alta"

L’Osgb Campagnola, da anni targata Tirabassi & Vezzali, è la prima squadra femminile di volley della provincia, anche se quest’anno è stata raggiunta in B1 dal CVR, dopo l’acquisto del titolo. E nella stagione 2026/27, come per i maschi, partirà la Serie A3. Campagnola ha appena definito il roster composto da dodici giocatrici e la squadra pare ben attrezzata.

Gli ultimi acquisti in ordine di tempo sono quelli di Gabriella Guastella, alzatrice 2006, che arriva da Ragusa: è cresciuta nella B2 sicula già dai 14 anni, per poi salire a Vicenza, sempre in B2. Carol Giannelli, invece, è una schiacciatrice ligure, di Sarzana, classe 2007. Proviene dalla B2 piemontese, ha giocato a Chieri la sua ultima stagione. Dajana Gruda è un centrale di 18 anni di origini albanesi che arriva dalla Serie C, disputata a San Lazzaro di Curtatone. Ha accettato la grande sfida, salendo in un colpo solo di due categorie.

E dunque, l’organico affidato al nuovo tecnico Davide Baraldi che sarà coadiuvato dal secondo Nicolò Bassoli, è così formato: le palleggiatrici sono Mariaelena Aluigi (2001, confermata) e Gabriella Guastella (2006, Marsala B1); i liberi sono Amelia Bici (’98, confermata) e Maddalena Bonato (2006, confermata); le centrali Dajana Gruda (2007, Curtatone C), Sofia Migliorini (2001 da Imola, A2) e Sara Secciani (2003, da Rubiera, B1); le bande Carol Giannelli (2007, Chieri B2), Alma Frangipane (’96, VTB Bologna) e Irene Mescoli (2006, da Imola A2), gli opposti Chiara Muzi (’98, confermata) e Mame Diarra Ndiaye (2006, confermata).

Nello staff, lo scoutman Bruno Sala, la fisioterapista solierese Monia Accorsi e il medico sociale Mouin Alame. "Crediano di aver allestito un buon organico – dice l’esperto Bruno Sala – che punta alla parte medio-alta della classifica, ma siamo pure consapevoli che nel nostro girone ci sono squadre molto forti che hanno operato bene sul mercato". E in effetti, con un tecnico esperto come Baraldi e con un paio di giocatrici che provengono dalla A2, Campagnola può far bene. Raduno il 22, primo allenamento il 25.

