"Ospedale, andate in pressing sugli amministratori regionali"

Una nuova mozione è stata presentata dai consiglieri Francesco Benaglia e Gianluca Soliani, del gruppo Avanti, in merito alla salvaguardia e al potenziamento dell’ospedale di Guastalla. I due consiglieri tornano all’attacco per sollecitare interventi attesi da tempo ma che ritardano a essere messi in pratica sul territorio della Bassa. "A fine maggio 2023 l’Unione Bassa Reggiana ha approvato una mozione – dicono Benaglia e Soliani – che invitava a ripristinare entro fine anno il Punto nascite, l’Ostetricia, la Pediatria in ospedale a Guastalla, oltre a ridurre le liste d’attesa per le visite specialistiche. Invece, consideriamo che l’ospedale di zona stia progressivamente decadendo di importanza, pur se indicato come secondo ospedale della provincia. Chiediamo che i vertici dell’Unione Comuni, insieme a una rappresentanza del consiglio comunale, si rechi a Bologna per sollecitare gli amministratori regionali ad assumere provvedimenti per dare attuazione a quanto richiesto nella citata mozione del maggio 2023, allo scopo di realizzare, nel territorio della Bassa Reggiana, il reintegro completo e potenziamento dell’ospedale di Guastalla, garantendo condizioni di maggiore tutela della salute dei cittadini e di salvaguardia delle sanità pubblica". Di recente dai vertici dell’Azienda Usl reggiana sono arrivate rassicurazioni, ma sono molti i cittadini che continuano a nutrire forti dubbi e timori.