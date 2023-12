Ospedale, chirurghi in rivolta: "La mensa resti aperta di più"

Non è stato ancora risolto il problema del servizio mensa per operatori dell’ospedale di Guastalla, in particolare per i lavoratori della Chirurgia e delle sale operatorie. Il sindacato Nursind chiede alle istituzioni e alla direzione di Cir, che gestisce la mensa esterna a Guastalla, di intervenire per risolvere una questione che ormai dura da tempo. "A Cir – dicono dal sindacato – chiediamo di posticipare la chiusura della mensa con l’ultima passata del badge alle 15 oppure aumentare l’offerta delle pietanze all’interno del bar dell’ospedale. Non è possibile che la stessa azienda in mensa offra primo, secondo e contorno, mentre all’interno del bar un menù ridotto all’osso, di una sola portata, il pane e due foglie d’insalata. Stiamo parlando comunque di spreco di soldi pubblici. In tutti gli altri distretti gli operatori che finiscono il turno alle 14.40 hanno la possibilità di consumare un pasto completo caldo. A Guastalla, dove non c’è mensa interna, non viene data questa possibilità. L’unica scelta è tra l’insalatona, un panino e un kebab. Non possiamo mangiare panini tutti i giorni".

Un appello viene rivolto anche alle autorità pubbliche locali, "per cercare un locale che ci offra un pasto caldo completo fino alle 15 o che sproni l’Azienda Usl a venirci incontro. Non chiediamo niente di più di quello che ci è dovuto per diritto, esattamente come ai nostri colleghi degli altri distretti". Il sindacato delle professioni infermieristiche si dice pronto anche ad azioni di protesta, senza neppure escludere la possibilità di uno sciopero.

Antonio Lecci